Зеленський поскаржився, що йому не дозволяють їздити на велосипеді

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому не дозволяють їздити на велосипеді, так як охорона відповідає за його безпеку. Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Вони чекали велосипед, але мені не дозволяють. Чому? Бо охорона відповідає за мою безпеку, і ця відповідальність врегульована законодавством. Тобто вони несуть кримінальну відповідальність, якщо зі мною, не дай Бог, щось трапиться. Тому поки без велосипедів. Ну, це поки. Думаю, ми все-таки наведемо порядок, щоб усі ми могли їздити на велосипеді", - сказав Зеленський.

Він також розповів, чому не переїжджає з будівлі на вул. Банковій у Києві.



"А просто переїхати в будь-яке приміщення мені не дозволяє охорона. Я і так "підрізав" кортеж. У нас там було по 12-20 машин, зараз ми їздимо на трьох", - додав президент.



Як повідомляли Українські Новини, президент Естонії подарувала Зеленському велосипед з написом "Його Превосходительству Пану".



Раніше Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане президентом.



Крім того, Лукашенко заявив, що через Зеленського не може їздити на роботу на велосипеді або електромотоциклі.