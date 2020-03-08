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08 березня 2020, неділя, 10:50 46
Суспільство 2020-03-08T10:51:46+02:00
Українські Новини
Кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день, - опитування

Кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день, - опитування

Валерия Драгомирова
Соціологічне опитування, 8 березня, Міжнародний жіночий день
Тюльпани. Фото: pixabay
Тюльпани. Фото: pixabay

77% українців мають намір святкувати свято 8 березня у цьому році, а 19% відзначили, що святкувати не будуть. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-25 лютого 2020 року.


• Для більшості опитаних (68%) свято 8 березня є хорошим приводом зробити приємне близьким жінкам. Відносно частіше альтернативу вибирала молодь, жителі Сходу та Півдня.

• 11% вважають 8 березня звичайним днем (з 2013 року кількість таких респондентів зросла вдвічі). Це частіше жителі Заходу. Цікаво, що жінки (13%) поділяють твердження про звичайний день частіше, ніж чоловіки (8%).

• Лише 9% вважають це свято символом боротьби жінок за свої права, а 8% говорять про нього як про свято з радянського минулого. Останнє твердження ближче для респондентів старшого віку.

• Більшість опитаних (87%) не підтримують ідею скасування свята 8 березня (у 2012 році - 91%). Підтримують ідею - тільки 9%, частіше на Заході (18%), у той час навіть тут більшість (73%) не підтримують таку ініціативу.

Цікаво, що серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня.

Кращі листівки з привітаннями з 8 березня.

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