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07 березня 2020, субота, 22:45 5
Lifestyle 2020-03-08T00:15:02+02:00
Українські Новини
Справжня весна до +18 з дощами. Прогноз погоди на 8 березня

Справжня весна до +18 з дощами. Прогноз погоди на 8 березня

Валерия Драгомирова
Погода, Весна, дощ, 8 березня, Міжнародний жіночий день
Дощ. Фото: reading
Дощ. Фото: reading

8 березня, у Міжнародний жіночий день, в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +6...+12 градусів.В Карпатах дощ та мокрий сніг, температура вночі і вдень +2...8, вдень +6...+12 градусів.

У Моршині дощ, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +7...+9 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +7...+9 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+13 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+14 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+14 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Прогноз погоди 8 березня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди 8 березня. Карта: Укргідрометцентр

Раніше Українські Новини писали, які квіти подарувати на 8 березня мамі, бабусі і дівчині. А також найкращі вітання в листівках.

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