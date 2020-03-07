Fitch підтвердив рейтинг України з "В". Прогноз позитивний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B".

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Прогноз за рейтингами є позитивним.

Короткостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті також підтверджений на рівні "B" зі стабільним прогнозом.

У повідомленні наголошується, що Fitch очікує продовження співпраці України і Міжнародного валютного фонду в рамках багаторічної програми.

Ця програма полегшує доступ до зовнішнього фінансування, а також дозволяє знизити ризики рефінансування, зміцнити макрофінансову стабільність і бюджетну стійкість.

Крім того, Fitch вважає, що Україна досягла значного прогресу в законодавчому схваленні низки реформ.

Серед факторів, що впливають на підвищення рейтингу країни, перебуває зниження зовнішньої фінансової уразливості, а також впевненість, що прогрес у реформах буде сприяти поліпшенню перспектив зростання економіки при збереженні макроекономічної стабільності.

У відповідності зі шкалою Fitch, рейтинги групи В означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні минулого року Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті до Ст.

А березні минулого року Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") України на рівні B- зі стабільним прогнозом.

Також Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента 4 українських держбанків.