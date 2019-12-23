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23 декабря 2019, понедельник, 16:49 1005
Экономика 2019-12-23T18:30:03+02:00
Українські Новини
Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков

Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков

Ярина Вацяк
Рейтинг, Fitch, Банки, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков на уровне В.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне В, прогноз "позитивный".

В то же время Fitch повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Приватбанка до b с b-, подтвердило рейтинги b- трех других государственных банков и удалило VR всех четырех банков из списка на возможное повышение.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщали Українські Новини, Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.

Ранее агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины, а также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне B-.

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