Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков на уровне В.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне В, прогноз "позитивный".

В то же время Fitch повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Приватбанка до b с b-, подтвердило рейтинги b- трех других государственных банков и удалило VR всех четырех банков из списка на возможное повышение.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщали Українські Новини, Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.

Ранее агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины, а также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне B-.