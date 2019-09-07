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07 сентября 2019, суббота, 12:44 35
Экономика 2019-09-07T12:48:40+03:00
Українські Новини
Fitch повысил рейтинг Украины

Fitch повысил рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Вчера авторитетное рейтинговое агентство Fitch подняло кредитный рейтинг Украины до "B". Это означает, что доверие к Украине в мире возвращается. Ресурсы для нас становятся дешевле", - написал он.

Гончарук уверен, что этот показатель доверия к его правительству.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Fitch Ratings отмечает, что поддержка Международного валютного фонда является ключевым фактором кредитоспособности Украины.

Также международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. 

Ранее Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне B-.

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