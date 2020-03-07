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  • В Житомирі волонтер і учасник АТО покінчив життя самогубством
07 березня 2020, субота, 16:10 9
Події 2020-03-07T16:32:10+02:00
Українські Новини
В Житомирі волонтер і учасник АТО покінчив життя самогубством

В Житомирі волонтер і учасник АТО покінчив життя самогубством

Ярина Вацяк
самогубство, суїцид, учасник АТО
Суїцид (ілюстрація) . Фото: pixabay.com
Суїцид (ілюстрація) . Фото: pixabay.com

Поліція почала розслідувати самогубство волонтера, учасника антитерористичної операції (АТО) в Житомирі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

6 березня в під'їзді одного з будинків обласного центру було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням, поруч знаходилося зброю, зареєстровану на нього.

На місці події було виявлено та вилучено мисливський карабін, куля та інші речові докази. Зокрема, зафіксовано пошкодження стелі в коридорному приміщенні під'їзду над місцем, де сталася подія.

Місце події. Фото: НацполицияМісце події. Фото: Нацполиция

Всі обставини, зафіксовані поліцейськими під час першочергових заходів, свідчать про самогубство чоловіка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Наразі проводиться опитування рідних загиблого та сусідів, також триває збір інформації від друзів, колег та інших осіб, які можуть володіти необхідними для розслідування даними.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом ветеран АТО застрелив приятеля через суперечки про Зеленського і Порошенка.

У січні ДБР відкрило кримінальне провадження про можливе самогубство військовослужбовця, працівника Управління державної охорони в будівлі ЦВК у Києві.

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