Олігархи не впливають на новий уряд, але володіють 70-80% активів в Україні, - Зеленський

Президента Володимира Зеленського заявив, що не буде змінювати в Україні жодної людини, якщо вона працює ефективно.

Про це він сказав під час інтерв'ю виданню Bloomberg щодо зміни уряду 4 березня, передають Українські Новини.

"Я не планую міняти жодної людини в країні, який працює справедливо і ефективно", - цитує прес-служба слова Зеленського.

Президент зазначив, що уряд має бути ефективним і показувати результат.

"Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете програти. Справа не в ваших особистих рейтингах, не в тому, що вас можуть вигнати з влади, а в тому, що в Україні, можливо, більше не буде шансу зробити ці зміни", - сказав він.

Зеленський наголосив, що курс України не змінюється від кадрових перестановок, Україна і надалі націлена на виконання реформ, заявлених в програмі Президента.

Зокрема, йдеться про подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, впровадженні земельної реформи, розробці потрібного законопроекту про банки, який не дозволить колишнім власникам повертати їх.

Президент також наголосив, що олігархи не впливають на новий уряд.

За його словами, олігархи володіють 70-80% активів в Україні і кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов'язаний з кимось з них, оскільки олігархи наймають найкращих.

Як повідомляли Українські Новини, 4 марата Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Його бекграунд в енергетиці пов'язаний з компанією Ріната Ахметова "ДТЕК". В 2017 році він став заступником генерального директора місцевої філії ахметовської ДТЕК. Там він працював два роки.