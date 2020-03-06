Одним з проспектів Солом'янського району обмежать рух на місяць

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на проспекті Любомира Гузара з 7 березня до 5 квітня через ремонтні роботи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На просп. Л. Гузара відновлюємо активні роботи на проїжджій частині", - сказано в ньому.

Наголошується, що роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Гарматній до бульвару Вацлава Гавела в сторону Кільцевої дороги.

Під час ремонту рух буде обмежено на 1,5 смуги.

Згідно з повідомленням, після завершення ремонту на цій ділянці дороги роботи будуть проводитися на інших смугах руху в напрямку Кільцевої дороги.

Як повідомляли Українські Новини, київська міська державна адміністрація має намір частково обмежити рух по проспекту Степана Бандери з 8 березня до 26 квітня через капітальні ремонтні роботи.

Також у Києві до 22 березня частково обмежили рух шляхопроводом неподалік від Південного мосту.