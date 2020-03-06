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06 березня 2020, пʼятниця, 23:18 5
Суспільство 2020-03-06T23:21:49+02:00
Українські Новини
Весняне тепло, а місцями похолодання з дощами: прогноз погоди на 7 березня

Весняне тепло, а місцями похолодання з дощами: прогноз погоди на 7 березня

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

7 березня в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Карпатах місцями невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі і вдень +2...-3 градуси.

У Моршині місцями невеликий дощ, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +9...+11 градусів.

У Трускавці місцями невеликий дощ, температура вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів.

У Сваляві місцями невеликий дощ, температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +8...+13 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +8...+13 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про можливі обмеження використання води через аномальну погоду.

Також більшість синоптиків сходяться на думці, що українців в нинішньому році чекає непроста весна: пізня, в цілому тепла, з різким переходом до літньої погоди вже в травні і з опадами нижче норми.

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