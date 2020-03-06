Українців попередили про можливі обмеження використання води

У зв'язку з тим, що в Україні були аномально теплі зима і осінь, Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води у разі маловодия.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Причиною такого рішення є аномальні осінь і зима 2019-2020 років.

"Вперше за 120 років Україна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води. Для цього в Держводагентства є всі законодавчі підстави. Так, стаття 45 Водного кодексу України говорить, що у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування в тому числі скиди води через греблі ГЕС", - йдеться в повідомленні.

В Держводагентстві зазначається, що в разі прийняття таких заходів пріоритетність буде віддаватися забезпечення питних і побутових потреб українців.

Окрім того, маловоддя може призвести до пересихання малих річок.

Сьогодні міжвідомча комісія щодо погодження режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ у контексті таких несприятливих умов і виражене маловоддя погоджувала відповідні режими роботи водосховищ у березні 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, більшість синоптиків сходяться на думці, що українців в нинішньому році чекає непроста весна: пізня, в цілому тепла, з різким переходом до літньої погоди вже в травні і з опадами нижче норми.

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