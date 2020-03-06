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06 березня 2020, пʼятниця, 20:53 4
Життя 2020-03-06T21:15:01+02:00
Українські Новини
Віталій Козловський у свій день народження став зоряним флористом

Віталій Козловський у свій день народження став зоряним флористом

Анна Рудык
Телеканал Інтер, 8 березня, флорист, Віталій Козловський
Козловський флорист. Фото: Інтер
Козловський флорист. Фото: Інтер

Відомий український виконавець Віталій Козловський відзначив свій 35-й день народження, у який спробував себе у незвичній для себе професії і став флористом в рамках експерименту програми "Ранок з Інтером". Про це повідомляє пресслужба телеканалу Інтер.

Так, повідомляється, що Козловський став за прилавок квіткового магазину, щоб особисто привітати жінок зі святом 8 Березня.

Справжнім сюрпризом для відвідувачів квіткового магазину на околиці Ірпеня став той факт, що замість продавця барвисті букети для них складав сам Віталій Козловський. Звичайно, перед тим, як приступити до своїх нових обов'язків, зоряний флорист ознайомився з асортиментом і вивчив хитромудрі назви деяких квітів. Тепер він точно знає, як виглядають еустоми, гіацинти, леокаспермуми, орнітогалуми, ранункулюси і аспарагуси.

Також Козловський дарував квіти від себе всім відвідувачкам магазину. А потім з великим оберемком червоних троянд співак вийшов на вулицю, щоб привітати з наступаючим святом всіх зустрічних жінок:

"Дорогі мої, напередодні 8 Березня я вітаю вас з цим прекрасним святом! Хочу, щоб ви завжди посміхалися і щоб життя посміхалося вам. Коли усміхаються жінки – світ стає краще", - сказав Козловський.

Артист не приховує, що цей експеримент йому дуже сподобався і він завжди готовий брати участь у подібних проектах. "Ось такий нестандартний у мене видався день, я був помічником флориста. Дуже приємно, що жінки так люблять отримувати квіти в подарунок. Чоловіки, беріть це до уваги. А напередодні 8 Березня я хочу привітати кожну і побажати взаємної любові, радості і вічної весни у серці", - поділився емоціями співак.

Раніше Українські Новини повідомляли, з яких країн доставляють квіти на прилавки України.

Також Українські Новини поділилися ідеями весняного жіночого манікюру до дня 8 Березня.

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