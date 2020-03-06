У Волинській області виявили контрафактних сигарет на 15 млн гривень

Служба безпеки України попередила контрабанду контрафактних сигарет в країни Європейського союзу на суму 15 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передають Українські Новини.

Відповідно слідства, учасники угрупування організували механізм нелегального виробництва підакцизної продукції.

Зокрема, готовий товар фігуранти планували незаконно транспортувати за кордон для збуту на території європейських країн.

Правоохоронці зупинили у Волинській області транспортний засіб учасників групи.

Під час його перевірки співробітники СБУ виявили 500 тис. пачок контрафактних сигарет на загальну суму 15 млн гривень. Виявлений товар фігуранти намагалися незаконно переправити через держкордон.

Зазначено, що зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Одеські митники виявили контрафактних кубиків Рубіка на 3 млн гривень.

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