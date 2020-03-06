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06 березня 2020, пʼятниця, 19:25 4
Силові структури 2020-03-06T19:45:07+02:00
Українські Новини
У Волинській області виявили контрафактних сигарет на 15 млн гривень

У Волинській області виявили контрафактних сигарет на 15 млн гривень

Анна Рудык
СБУ, Контрафакт, Контрабанда сигарет, Євросоюз
Сигарети. Фото: pixabay
Сигарети. Фото: pixabay

Служба безпеки України попередила контрабанду контрафактних сигарет в країни Європейського союзу на суму 15 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передають Українські Новини.

Відповідно слідства, учасники угрупування організували механізм нелегального виробництва підакцизної продукції.

Зокрема, готовий товар фігуранти планували незаконно транспортувати за кордон для збуту на території європейських країн.

Правоохоронці зупинили у Волинській області транспортний засіб учасників групи.

Під час його перевірки співробітники СБУ виявили 500 тис. пачок контрафактних сигарет на загальну суму 15 млн гривень. Виявлений товар фігуранти намагалися незаконно переправити через держкордон.

Зазначено, що зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, Одеські митники виявили контрафактних кубиків Рубіка на 3 млн гривень.

Раніше в "Борисполі" затримали мешканку Сум при спробі ввезення з ЄС партії екстазі, яку вона заховала пакет із солодощами.

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