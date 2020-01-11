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11 января 2020, суббота, 17:15 109
Силовые структуры 2020-01-11T17:15:01+02:00
Українські Новини
В "Борисполе" задержали жительницу Сум при попытке ввоза из ЕС партии экстази

В "Борисполе" задержали жительницу Сум при попытке ввоза из ЕС партии экстази

Валерия Драгомирова
СБУ, Экстази, Аэропорт Борисполь
Экстази. Фото: СБУ
Экстази. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из Европейского Союза партии экстази в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину.

"Товар" она планировала привозить из зарубежных путешествий. Задержали женщину в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстази, которую она спрятала в пакете со сладостями.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.

Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ выявила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази на 1,3 млн гривен в Одесской области.

Ранее ученые накормили осьминогов экстази, чтобы посмотреть, как это повлияет на их общительность. 

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