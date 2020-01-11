В "Борисполе" задержали жительницу Сум при попытке ввоза из ЕС партии экстази

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Сум при попытке ввоза в Украину из Европейского Союза партии экстази в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передают Українськi Новини.Оперативники и следователи спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину."Товар" она планировала привозить из зарубежных путешествий. Задержали женщину в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстази, которую она спрятала в пакете со сладостями.В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия.Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.Как сообщали Українськi Новини, СБУ выявила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази на 1,3 млн гривен в Одесской области.Ранее ученые накормили осьминогов экстази, чтобы посмотреть, как это повлияет на их общительность.