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13 января 2020, понедельник, 16:14 201
Общество 2020-01-13T16:18:40+02:00
Українські Новини
Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен

Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен

Ярина Вацяк
Контрабанда, Таможня, Максим Нефедов, Кубик Рубик
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov

Одесские таможенники обнаружили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой партией, составляет более 3 млн грн

Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в социальной сети Facebook.

"На этот раз попала в рубрику, в первую очередь, через некоторую трагикомичность (разбавлю бесконечную волокиту с сигаретами, прекурсорами и почтовой контрабандой). Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской" Rubik`s Brand Limited ", выпускающей "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик", - написал он.

Также Нефедов сообщил, что таможня получила вывод экспертного исследования, которым установлено, что головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании "Rubik`s Brand Limited".

По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас контрафактные кубики Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель.

Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodovКонтрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov

Как сообщали Українські Новини, В "Борисполе" задержали жительницу Сум при попытке ввоза из ЕС партии экстази, которую она спрятала в пакете со сладостями.

Кроме того, 4,5 тыс. таблеток экстази нашли в детском велосипеде под Одессой.

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