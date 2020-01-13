Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен

Одесские таможенники обнаружили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой партией, составляет более 3 млн грн

Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в социальной сети Facebook.

"На этот раз попала в рубрику, в первую очередь, через некоторую трагикомичность (разбавлю бесконечную волокиту с сигаретами, прекурсорами и почтовой контрабандой). Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской" Rubik`s Brand Limited ", выпускающей "официальные" игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик", - написал он.

Также Нефедов сообщил, что таможня получила вывод экспертного исследования, которым установлено, что головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании "Rubik`s Brand Limited".

По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас контрафактные кубики Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель.

Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov

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