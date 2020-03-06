На Донбасі ЗСУ зазнали серйозних втрат

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 1 український військовослужбовець загинув, 1 поранений і 3 отримали бойове поразку.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

3 обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід": поблизу Авдіївки і Пісків.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл біля Зайцево.

В п'ятницю в результаті обстрілу ворожих 1 український військовий загинув, 1 був поранений і 3 отримали бойове ураженні.

Як повідомляли Українські Новини, через можливі випадки коронавірусу в ОРДЛО штаб ООС ввів обмеження на КПВВ.

Також на Донбасі бойовики вели вогонь із забороненої зброї, поранений військовий, ще двоє травмовані.