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  • НБУ обвалив гривню: яким буде курс гривні після святкових вихідних
06 березня 2020, пʼятниця, 17:26 9
Економіка 2020-03-06T17:54:43+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню: яким буде курс гривні після святкових вихідних

НБУ обвалив гривню: яким буде курс гривні після святкових вихідних

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 березня, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-9 березня, на 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,4154
1 долар США 24,9215
1 швейцарський франк 26,6654
10 єн 2,3708
10 російських рублів 3,6531
1 євро 28,2336

Як повідомляли Українські Новини, з 28 лютого по 6 березня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD другий тиждень поспіль.

Також курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок.

А в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

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