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06 березня 2020, пʼятниця, 16:01 9
Суспільство 2020-03-06T16:01:23+02:00
Українські Новини
Під Києвом реконструюють полігон побутових відходів

Під Києвом реконструюють полігон побутових відходів

Елена Литвин
Реконструкція, Тверді побутові відходи, полігон ТПВ, Київспецтранс
Полігон №5 твердих побутових відходів в Підгірцях. Фото: golos.ua
Полігон №5 твердих побутових відходів в Підгірцях. Фото: golos.ua

Компанія "Київспецтранс" (Київ), що здійснює вивіз і утилізацію сміття у столиці, оголосила тендер на реконструкцію та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів №5 у селі Підгірці (Обухівський район, Київська область) очікуваною вартістю 403,218 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ним, виконавцю необхідно буде змінити геометричні параметри дамб обвалування, облаштувати дренаж в тілі дамб, побудувати насосну станцію перекачування дренажних вод, побудувати 2 протирадіаційні укриття на 20 осіб і кожне інше.

Наголошується, що на полігоні захороняються 40-45% відходів Києва, а також частково відходи Обухівського району.

Обсяг поховання становить 450-500 тис. тонн в рік.

Термін виконання робіт - протягом 18 календарних місяців з дати підписання договору.

Кінцевий термін подачі пропозицій - 26 березня, аукціон призначений на 4 травня.

46,83% "Київспецтрансу" володіє компанія "Таргет Трейд" (Київ), 51% - Київська міська рада.

5-й полігон складається з 2 секцій, одна з яких, площею 18,15 га, друга - 17,6 га.

Як повідомляли Українські Новини, вивіз сміття в Києві може подорожчати.

Тим часом у Франції компаніям заборонять викидати нерозпродані товари.

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