Вивіз сміття в Києві може подорожчати

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозує незначне підвищення тарифів на утримання прибудинкових територій та вивіз сміття в 2020 році.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується послуг з утримання прибудинкових територій, що стосується вивозу сміття, якщо будуть підвищення, то незначні, на наступний рік", - сказав мер.

Він також повідомив, що більша частина тарифів на комунальні послуги залежить від ціни на електроенергію, газ і енергоносії, і компанії, які надають послуги Києву, дають остаточну ціну.

Кличко зазначив, що якщо ціна на газ чи електроенергію буде знижена, то автоматично буде знижена ціна і на комунальні послуги.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві не вистачає персоналу і техніки для вивезення сміття.

Раніше мобільний додаток допоміг зібрати тонну сміття в Карпатах.