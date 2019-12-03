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03 грудня 2019, вівторок, 16:12 35
Політика 2019-12-03T18:15:02+02:00
Українські Новини
Вивіз сміття в Києві може подорожчати

Вивіз сміття в Києві може подорожчати

вивіз сміття, Сміття, Віталій Кличко
Сміття. Фото: pixаbay.сом/Alexаs_Fotos
Сміття. Фото: pixаbay.сом/Alexаs_Fotos

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко прогнозує незначне підвищення тарифів на утримання прибудинкових територій та вивіз сміття в 2020 році.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується послуг з утримання прибудинкових територій, що стосується вивозу сміття, якщо будуть підвищення, то незначні, на наступний рік", - сказав мер.

Він також повідомив, що більша частина тарифів на комунальні послуги залежить від ціни на електроенергію, газ і енергоносії, і компанії, які надають послуги Києву, дають остаточну ціну.

Кличко зазначив, що якщо ціна на газ чи електроенергію буде знижена, то автоматично буде знижена ціна і на комунальні послуги.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві не вистачає персоналу і техніки для вивезення сміття.

Раніше мобільний додаток допоміг зібрати тонну сміття в Карпатах.

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