Во Франции компаниям запретят выбрасывать нераспроданные товары

В Швеции введут налог на пластиковые пакеты, а Франция - запрет для компаний, которые производят дизайнерскую одежду и предметы роскоши на уничтожение непроданных или возвращенных вещей в соответствии с законом об отходах, ранее принятым парламентом. Об этом пишет The Guardian. Новаторский закон, который, по утверждению французского правительства, является первым в мире, также распространяется на электротовары, средства гигиены и косметику, которые теперь должны быть повторно использованы, перераспределены или переработаны. Законопроект, содержащий 130 статей, был окончательно принят после того, как Национальная Ассамблея, которая приняла его девять дней назад, и верхняя палата, Сенат, достигли соглашения. Во Франции уже есть закон, запрещающий супермаркетам выбрасывать непроданные продукты питания и стимулирует их передавать товары благотворительным организациям. Как сообщали Українські Новини, Рада поддержала запрет пластиковых пакетов с 2022 года. Ранее супермаркеты во Львове отказались от пластиковых пакетов.