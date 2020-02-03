Во Франции компаниям запретят выбрасывать нераспроданные товары

Об этом пишет The Guardian.

Новаторский закон, который, по утверждению французского правительства, является первым в мире, также распространяется на электротовары, средства гигиены и косметику, которые теперь должны быть повторно использованы, перераспределены или переработаны.

Законопроект, содержащий 130 статей, был окончательно принят после того, как Национальная Ассамблея, которая приняла его девять дней назад, и верхняя палата, Сенат, достигли соглашения. Во Франции уже есть закон, запрещающий супермаркетам выбрасывать непроданные продукты питания и стимулирует их передавать товары благотворительным организациям.

Как сообщали Українські Новини, Рада поддержала запрет пластиковых пакетов с 2022 года.

Ранее супермаркеты во Львове отказались от пластиковых пакетов.