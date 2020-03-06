Мінекономіки оцінило падіння ВВП в січні

В той час, як в кінці минулого року ВВП збільшився на 1,5%, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, оцінює рівень падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в 0,5% в січні.

Про це йдеться в матеріалах міністерства, передають Українські Новини.

"З початку 2020 майже всі види економічної діяльності, які формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності, крім будівництва та внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва", - йдеться в звіті міністерства.

Проте дія факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже склалися в попередніх періодах структурних дисбалансів і накопичених проблем, а також ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавіруса в світі, і, можливо, зниження темпів розвитку світової економіки будуть трохи стримувати зростання економіки в цілому, особливо в 1-му кварталі року.

В 2020 році, як зазначили в міністерстві, продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу і активне оновлення інфраструктурних об'єктів.

Як повідомляли "Українські Новини", у той час як НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні склав 590 млн доларів (у січні минулого року - 624 млн доларів).

23,8% ВВП України або 846 млрд гривень знаходиться в тіні, - дослідження.