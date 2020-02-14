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14 февраля 2020, пятница, 16:49 71
Экономика 2020-02-14T16:49:15+02:00
Українські Новини
В конце года ВВП увеличился на 1,5%

В конце года ВВП увеличился на 1,5%

Ольга Фандорина
Госбюджет, Госстат, Валовый внутренний продукт, ВВП
ВВП, инфляция, экономика, финансы, сальдо. Фото: pixabay.com
ВВП, инфляция, экономика, финансы, сальдо. Фото: pixabay.com

В октябре-декабре 2019 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП), по оперативным данным, увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По сравнению с 3-м кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,1% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Как сообщали Українські Новини, в июле-сентябре 2019 года реальный ВВП увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В апреле-июне 2019 года ВВП увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 927,773 млрд гривен (в фактических ценах).

В 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 3 558,706 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Государственный бюджет на 2020 год был разработан исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ оценивает рост ВВП по итогам 2019 года в 3,3%.

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

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