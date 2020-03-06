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06 березня 2020, пʼятниця, 14:48 11
Суспільство 2020-03-06T16:15:03+02:00
Українські Новини
Через аномальну погоду в Україні вперше можуть обмежити права водокористувачів

Через аномальну погоду в Україні вперше можуть обмежити права водокористувачів

Ярина Вацяк
Засуха, Водопостачання, Проблеми з водопостачанням, аномальна температура
Дніпро
Дніпро

Державне агентство водних ресурсів розглядає можливість обмеження прав водокористувачів через погодні умови.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Держводагентство вперше може обмежити права водокористувачів. Причиною цього є аномальні осінь і зима 2019-2020 років", - сказано в ньому.

Стаття 45 Водного кодексу України говорить про те, що в разі настання маловоддя права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому числі скиди води через греблі ГЕС.

Відзначається, що у випадку прийняття таких заходів пріоритетність буде за забезпеченням питних і побутових потреб українців.

За інформацією Укргідрометцентру, на даний момент на більшості річок України спостерігається низька водність.

Таким чином, у поточному році очікується відсутність весняного водопілля на українських річках.

Міжвідомча комісія щодо погодження режимів роботи дніпровських та дністровського водосховищ в контексті таких несприятливих умов і вираженого маловоддя погоджувала відповідні режими роботи водосховищ у березні 2020 року.

У разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води в каскаді водосховищ оперативна робоча група буде розглядати необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.

Згідно з повідомленням, вперше за 120 років Україна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна не має технічної можливості подавати воду в Крим до його деокупації.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що через аномально теплу зиму і через нестачу води в річках в Україну може прийти посуха.

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