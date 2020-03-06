Колишній міністр Дубілет за лютий заробив 16 тисяч гривень

Заробітна плата колишнього міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, замість якого Рада призначила Олега Немчинова, за лютий склала 16 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин. Згідно йому, Дубілету було нараховано за лютий 16 000 гривень, з яких посадовий оклад склав 16 000 гривень. Надбавок, премій та витрат в лютому міністру нараховано не було. Сума утриманих податків склала 3 120 гривень. Фактична сума коштів, отримана Дубілетом, склала 12 880 гривень. Як повідомляли Украінські Новини, колишній міністр Кабінету Міністра Дмитро Дубілет продовжить працювати в команді нового уряду. До цього Дубілет заявляв, що готовий продовжити роботу в Кабінеті Міністрів для завершення розпочатих проектів.