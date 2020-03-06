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06 березня 2020, пʼятниця, 00:10 7
Кабмін 2020-03-06T01:15:02+02:00
Українські Новини
Глава МОЗ Ємець продовжить оперувати навіть на посаді міністра охорони здоров'я

Глава МОЗ Ємець продовжить оперувати навіть на посаді міністра охорони здоров'я

Ольга Фандорина
Кабмін, Кардіологія, новий кабмін, Ілля Ємець
Ілля Ємець. Фото: kmr.gov.ua
Ілля Ємець. Фото: kmr.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець продовжить медичну практику і буде оперувати.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Ми домовилися, Ілля Миколайович продовжить свою медичну практику, він буде оперувати, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє, і це важливо", - сказав Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я 64-річного Іллю Ємця.

З 2003 року він обіймав посаду директора державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України", з 21 грудня 2010 року по 17 травня 2011 року - посаду міністра охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

Після відставки Ємець повернувся на посаду директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Ілля Ємець задекларував великий земельну ділянку, квартиру, будинок 708 тисяч гривень доходу за 2019 рік.

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