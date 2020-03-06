Глава МОЗ Ємець продовжить оперувати навіть на посаді міністра охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець продовжить медичну практику і буде оперувати.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Ми домовилися, Ілля Миколайович продовжить свою медичну практику, він буде оперувати, суміщаючи посади. Закон це дозволяє, медична етика це дозволяє, і це важливо", - сказав Шмигаль.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я 64-річного Іллю Ємця.

З 2003 року він обіймав посаду директора державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України", з 21 грудня 2010 року по 17 травня 2011 року - посаду міністра охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

Після відставки Ємець повернувся на посаду директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Ілля Ємець задекларував великий земельну ділянку, квартиру, будинок 708 тисяч гривень доходу за 2019 рік.