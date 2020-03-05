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05 березня 2020, четвер, 22:10 4
Президент 2020-03-05T23:00:01+02:00
Українські Новини
Для майбутнього обміну полоненими Україна передала список з більш ніж 200 прізвищ, - Зеленський

Для майбутнього обміну полоненими Україна передала список з більш ніж 200 прізвищ, - Зеленський

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, полонені, Обмін полоненими, Тристороння контактна група
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених. Про це прес-служба Офісу президента.

У списку є прізвища тих людей, місцезнаходження яких було відомо.

"Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони знаходяться. Ми не знаємо, коли і з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо до цього", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути тільки тіла деяких з цих людей. В Мінській групі є люди, які працюють над всіма цими питаннями", - сказав президент.

Також Зеленський зазначив, що зараз йде обговорення з Російською Федерацією питання прав кримських татар, які знаходяться на території окупованого Криму.

Президент також зазначив, що необхідно використовувати всіх дипломатичних засобів для припинення війни і повернення людей.

"Дуже важливо говорити про місця розведення військ. Я маю на увазі те, що в минулому році ми визначили три гуманітарні зони розведення. Є ще три точки, про які ми говоримо", - зазначив Володимир Зеленський.

У той же час, за його словами, найскладнішим в переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

"Коли я брав участь у нормандськой зустрічі, я піднімав це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас - стратегічний питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Лавров назвав умови для нової "нормандської зустрічі".

Раніше президент Росії Володимир Путін запитав у президента Володимира Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".

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