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05 березня 2020, четвер, 16:38 4
Політика 2020-03-05T17:01:07+02:00
Українські Новини
Немає результату – до побачення, – Зеленський про Рябошапку

Немає результату – до побачення, – Зеленський про Рябошапку

Виолетта Чайковская
Руслан Рябошапка, Володимир Зеленський, Зеленський, Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левін

Сьогодні Верховна Рада розгляне висловлення недовіри Руслану Рябошапці, і Президент Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому повинен покинути посаду.

Про це він повідомив в ході спілкування з бізнесом у Полтаві, передають Українські Новини.

"Я впевнений, що мене будуть питати: "Ай-ай-ай, не можна чіпати генпрокурора". Ви знаєте, ми з ним пройшли шлях з передвиборної кампанії. Нехай там депутати голосують, як вони хочуть, але моя особиста думка дуже проста: немає результату - не повинен займати місце. З якими б добрими побажаннями, очима, кроками і відкритим серцем ти не був. Якщо немає результату - до побачення. Більше того, мені здається, що справедливо - якщо ти сам про це говориш", - сказав він.

Зеленський додав, що до виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової у нього поки немає питань, оскільки вона нещодавно займає посаду і для оцінки її роботи необхідний час.

Водночас він розкритикував роботу Генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро.

"Я вважаю, що СБУ, ГПУ і НАБУ не працюють на 100%. У НАБУ було більше часу, ніж у всіх цих органів - 5 чи 6 років. Я вважаю, що це не результат для такого органу... Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка) - хороший фахівець щодо ГПУ, але він не показав результату... Я дійсно вважаю, що в СБУ краща ситуація ніж в ГПУ - це моє враження. Хоча, наприклад, у Нових Санжарах саме місцева СБУ відреагувала дуже запізно: готувалися акції, а ми як держава не отримали цю інформацію, в той час як вже були створені блокпости і підпалювали шини, а після цього приїхала Нацгвардія. Тому людина, яка займає посаду в обласній СБУ повинна бути замінена", - сказав він.

Зеленський резюмував, що дружнє ставлення не повинно впливати на необхідність змінити людину, яка не демонструє результату роботи.

Як повідомляли Українські Новини, у "Слузі народу" обговорють на посаду генпрокурора юриста "Кварталу 95".

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