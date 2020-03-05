ДПЕК Ахметова отримав операційний прибуток EBITDA більше 15 мільярдів гривень

Енергетичний холдинг ДТЕК у 2019 році отримав операційний прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації (EBITDA) у сумі $607 млн, що дозволило отримати рентабельність за EBITDA 20,4%.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Dragon Capital" з посиланням на дані холдингу, пишуть "Наші гроші".

За курсом Нацбанку станом на 5 березня 2020 року показник EBITDA у ДТЕК Енерго склав 15,11 млрд грн, що на 34% менше, аніж у 2018 році.

За даними "Dragon Capital", в 2019 році продажі компанії ДТЕК Енерго склали $2,98 млрд, що на 11% нижче, аніж у 2018 році.

Рентабельність EBITDA ДТЕК в 20,4% залишається високим показником у порівнянні з фінансовими даними інших компаній. Наприклад, EBITDA маржа компанії Метінвест, яка також входить у СКМ, за 2019 рік склала 15,3%.

Також зі звітів ДТЕК відомо, що холдинг у минулому році виплатив майже $100 млн боргу, в тому числі і тримачам євробондів. Ці облігації були випущені в 2013 році. Відомо, що серед покупців паперів в 2013 та 2015 роках була компанія ICU, співвласник якої Макар Пасенюк був фінансовим радником минулого президента Петра Порошенка. У компанії ICU та "Рошені" Петра Порошенка працював екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк, за час керівництва якого комісія ввела так звану формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачала, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

Після цього відбуло різке подорожчання єврооблігації ДТЕК.

Минулого року НАБУ оголосило підозру Вовку в справі про зловживання службовим становищем під час введення формули "Роттердам+", він оголошений в міжнародний розшук.

Холдинг ДТЕК Енерго включає у себе бізнес вугільних шахт та вугільних електростанцій та належить Рінату Ахметову, який влітку минулого року купив віллу Франції за 200 млн євро. Восени минулого року ДТЕК Енерго оголосив про вимушений простій ТЕС та анонсував можливе звільнення шахтарів на своїх шахтах. ДТЕК контролює близько 90% видобутку всього українського вугілля та біля 75% українських станцій теплової генерації. В кінці минулого року компанія ДТЕК ініціювала закриття імпорту електроенергії та вугілля.

Як повідомляли Українські Новини, ДТЕК Ахметова намагається уникнути сплати тарифу при експорті електроенергії через суд.

Тим часом, ДТЕК зацікавлений у купівлі "Центренерго".