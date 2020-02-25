ДТЭК не заинтересован в покупке "Центрэнерго"

После предложения Президента Владимира Зеленского энергохолдингу ДТЭК приватизировать энергогенерирующую компанию "Центрэнерго", в ДТЭК сообщили, что не заинтересованы в приватизации "Центрэнерго".

Об этом Українським Новинам сообщила в пресс-служба компании.

"У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет - развитие и инвестиции в зеленую генерацию, поэтому мы не будем принимать участие в приватизации, в том числе и по антимонопольным ограничениям. Я думаю, что нужны новые игроки, которые должны приходить в отрасль, чтобы у нас была живая конкуренция", - сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко.

Также он отметил, что у ДТЭК достаточно большой объем производства угля, который полностью покрывает все потребности компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гончарук сообщил, что для погашения долгов по зарплатам шахтерам выделили еще 163 млн гривен.

До этого Зеленский подписал закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим и 1 млрд гривен – шахтерам в 2019 году.