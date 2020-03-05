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  • Коронавірусом в Ізраїлі заразився школяр, понад 5 тисяч осіб відправили на карантин
05 березня 2020, четвер, 15:27 7
Світ 2020-03-05T16:15:01+02:00
Українські Новини
Коронавірусом в Ізраїлі заразився школяр, понад 5 тисяч осіб відправили на карантин

Коронавірусом в Ізраїлі заразився школяр, понад 5 тисяч осіб відправили на карантин

Елизавета Кесельман
Ізраїль, епідемія, Коронавірус, Коронавірус в Ізраїлі
Ізраїль. Фото:towave.ru
Ізраїль. Фото:towave.ru

В той час, як по всьому світові коронавірусом заразилося близько 95 тисяч осіб, епідемія смертоносного запалення легенів в Ізраїлі все більше набирає обертів. Кількість хворих досягла 15 осіб, а на домашній карантин відправили понад 7 тисяч осіб. Про це передає ізраїльський "9 телеканал".

Відзначається, що держава розширила список країн, після перебування в яких ізраїльтяни зобов'язані відбути двотижневий карантин вдома. У цей список входять країни: Китай, Макао, Гонконг, Південна Корея, Таїланд, Сінгапур, Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Сирія, Іран, Ірак і Ліван. Іноземцям, які побували перед цим в вище перерахованих країнах, в'їзд в Ізраїль буде закритий.

Тим, хто відбуває карантин, влада оформила оплачуваний лікарняний лист, а військовим і працівникам системи охорони здоров'я заборонено виїжджати за кордон. Відзначається, що начальник генштабу Авів Кохаві, який збирався з робочим візитом в Пентагон, поки скасував поїздку.

Стало відомо, що грецький турист, який нещодавно повернувся з Ізраїлю, хворий на коронавірус. Це дев'ятий хворий в Греції. Поки невідомо, де саме і в який час грек перебував в країні.

Крім цього, в середу, 4 березня, учень 9 класу школи регіональної ради Бреннер заразився коронавирусом в магазині "Ха-Пірат ха-адом". В результаті чого, 1150 школярів відправили на карантин.

Вчора Міністерство охорони здоров'я повністю заборонило проведення в країні міжнародних конференцій. Крім того, відтепер в Ізраїлі взагалі заборонені масові заходи за участю понад 5 тисяч осіб. А людям, які повернулися в останні два тижні з-за кордону, заборонено брати участь в будь-яких заходах більше ніж на 100 осіб.

МОЗ порекомендував Управлінню у справах держслужбовців взагалі заборонити всім працівникам державних відомств виїжджати за кордон.

Людям, що знаходяться в групі підвищеного ризику - тим, хто старше 60 років, а також діабетикам, "сердечникам", гіпертонікам, тим, у кого хвороби дихальної системи або пригнічений імунітет, рекомендується уникати людних місць, контакту з тими, хто недавно прилетів з- за кордону, з тими, у кого є хворобливі симптоми, з тими, хто може бути хворий.

Післе цього за розпорядженнями по всьому Ізраїлю стали скасовуватися великі заходи. Чвертьфінальний матч кубка Ізраїлю з футболу між хайскім "Маккабі" і Беер-шевський "ха-Поель", який намічений на вечір, 4 березня, не відбувся.

Анульовані концерти ізраїльських музикантів на баскетбольному стадіоні в кварталі "Яд-Еліягу" в Тель-Авіві - це найбільший "спортивно-концертний майданчик в Ізраїлі, що розрахований на 8 тисяч глядачів на музичних заходах і 11 тисяч - на спортивних.

У різних містах почали скасовувати карнавали на свято Пурім, призначені на 9-е і 10-е березня. На даний момент вони скасовані в Тель-Авіві, Холоні, Рамат-Гані, Гіватаїмі, Рамат ха-Шароні, Кфар-Сабі, Нетанії, Акко, Карміелі, Цфате.

ЦАХАЛ скасував спільні ізраїльсько-американські навчання з протиракетної оборони під назвою "Ялівцева кобра", які повинні були відбутися наступного тижня. На них очікувалася присутність 600 військовослужбовців США, дислокованих в Європі, в тому числі в Німеччині.

Як повідомляли Українські Новини, через епідемію коронаврусу у Віфліємі закривають головний храм Різдва.

 

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