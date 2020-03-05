39% опитаних "Рейтингом" вважають, що в політиці дуже мало жінок

На даний момент в новому Кабінеті міністрів тільки одна жінка — міністр соціальної політики Марина Лазебна. В цей же час, 39% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають, що в політиці дуже мало жінок.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів попросили оцінити присутність жінок у різних сферах життя.

Так, 39% відповіли, що жінок швидше занадто мало в політиці, 41% — досить, 12% — швидше занадто багато, 8% — не змогли відповісти.

Також 35% опитаних відповіли, що в правоохоронних органах швидше занадто мало жінок, 45% — досить, 9% — скоріше занадто багато, 11% не змогли відповісти.

30% опитаних вирішили, що в науці жінок швидше занадто мало, 29% — досить, 7% — швидше занадто багато, 14% — не змогли відповісти.

26% респондентів також вирішили, що в армії жінок швидше занадто мало, 41% — досить, 12% —швидше занадто багато, 21% — не змогли відповісти.

Проте 30% респондентів вважають, що жінок швидше занадто багато у сферах медицини та освіти, а 10% — що скоріше занадто мало.

Опитування проводилося 21-25 лютого методом особистого інтерв'ю серед 2000 повнолітніх респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

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