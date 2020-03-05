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05 березня 2020, четвер, 13:36 22
Суспільство 2020-03-05T15:00:03+02:00
Українські Новини
У медцентрі "Нові Санжари" закінчився карантин. Евакуйовані українці поїхали по домівках

У медцентрі "Нові Санжари" закінчився карантин. Евакуйовані українці поїхали по домівках

Валерия Драгомирова
Карантин, Володимир Зеленський, Нові Санжари, Евакуйовані українці

Евакуйовані з китайського Уханя громадяни України та іноземці вийшли з санаторію у Нових Санжарах. Біля санаторію на них чекали близькі з квітами. Після обіймів людей попросили зібратися, щоб заслухати президента. Про це свідчить онлайн-трансляція з місця подій.

Зеленського в робочій поїздці супроводжують глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Прибувши в санаторій, Зеленський подякував Нацгвардії, МВС, губернатору Полтави, МОЗ, лікарям і журналістам.


Уже колишнього міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецкую, яка також жила в санаторії ці два тижні, президент обійняв зі словами: "Я не боюся". Іноземців Зеленський попросив затриматися в Україні.

"Побудьте трохи в Україні, хороша можливість помандрувати всередині країни. У порівнянні з багатьма країнами в Європі, у нас менше випадків захворювання коронавірусом. Ми це контролюємо... Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя. І приїжджайте сюди відпочивати", - сказав президент.

Станом на 12:45 евакуйовані з Китаю українці роз'їжджаються по домівках, а іноземцями займеться посольство, пише poltava.to.



Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого українців та іноземців, евакуйованих з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, вирішили розмістити на карантин в медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.

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