У медцентрі "Нові Санжари" закінчився карантин. Евакуйовані українці поїхали по домівках

Евакуйовані з китайського Уханя громадяни України та іноземці вийшли з санаторію у Нових Санжарах. Біля санаторію на них чекали близькі з квітами. Після обіймів людей попросили зібратися, щоб заслухати президента. Про це свідчить онлайн-трансляція з місця подій.

Зеленського в робочій поїздці супроводжують глава Офісу президента Андрій Єрмак і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Прибувши в санаторій, Зеленський подякував Нацгвардії, МВС, губернатору Полтави, МОЗ, лікарям і журналістам.



Уже колишнього міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецкую, яка також жила в санаторії ці два тижні, президент обійняв зі словами: "Я не боюся". Іноземців Зеленський попросив затриматися в Україні.



"Побудьте трохи в Україні, хороша можливість помандрувати всередині країни. У порівнянні з багатьма країнами в Європі, у нас менше випадків захворювання коронавірусом. Ми це контролюємо... Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя. І приїжджайте сюди відпочивати", - сказав президент.



Станом на 12:45 евакуйовані з Китаю українці роз'їжджаються по домівках, а іноземцями займеться посольство, пише poltava.to.







Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого українців та іноземців, евакуйованих з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, вирішили розмістити на карантин в медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області.