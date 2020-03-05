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05 березня 2020, четвер, 12:42 14
Економіка 2020-03-05T12:52:13+02:00
Українські Новини
Гривня злетіла: офіційний курс нацвалюти на 6 березня

Гривня злетіла: офіційний курс нацвалюти на 6 березня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Офіційний курс гривні.
Офіційний курс гривні.

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6-9 березня, на 17,54 коп. до 24,7489 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 березня, на 0,68 коп. до 24,9243 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 березня на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс купівлі знизився на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Тим часом в лютому населення продало валюти на 291,3 млн доларів більше, ніж купило.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.

 

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