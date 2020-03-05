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05 березня 2020, четвер, 10:35 31
Економіка 2020-03-05T10:53:55+02:00
Українські Новини
Долар і євро обвалилися в київських обмінниках

Долар і євро обвалилися в київських обмінниках

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Долар. Фото: bank.gov.ua
Долар. Фото: bank.gov.ua

Після різкого дводенного підвищення у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 4 березня на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс купівлі знизився на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 19,04% до 27,2906 UAH/EUR, курс продажу знизився на 22,65 коп. до 27,7723 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,5986 24,9129 27,2906 27,7723 3,41 3,85
Максимальний 24,7500 25,3000 27,6000 28,2000 3,70 5,00
Мінімальний 24,5000 24,7700 27,0000 27,5300 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у лютому населення продало валюти на 291,3 млн доларів більше, ніж купило.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.

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