У Нових Санжарах сьогодні закінчується карантин

У четвер, 5 березня, в Нових Санжарах Полтавської області закінчується карантин у евакуйованих з Китаю, що два тижні перебували на обсервації через коронавірус.

Про це повідомляють Українські Новини.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, обсервація завершиться в 12:00.

"5 березня в 12:00 закінчується термін обсервації у Нових Санжарах", - сказав він.

За його словами, ні в кого з евакуйованих не було виявлено ознак захворювання, викликаного коронавірусом.

Як повідомляє 112.ua очікується, що в 10:00 всім, хто перебуває в санаторії вручать виписки, а вже в 12:00 у евакуйованих закінчиться обсервація. Їх мав зустріти на виїзді з карантину президент України Володимир Зеленський.

"Тут, у Полтавській області він (президент Зеленський, – ред.) перебуватиме з офіційним візитом. Але найголовніше те, що, за словами керівника Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна, результати фінальних тестів на коронавірус показали, що все абсолютно здорові", - повідомляє видання.

Як повідомив один з евакуйованих журналіст Олександр Махов, далі тих, хто знаходився на обсервації у Нових Санжарах розвезуть автобусами по містах, а іноземців привезуть до Києва.

"О 12:00 повинні всіх відпустити. Повинні видати довідку про відсутність коронавірусу і довідку про перебування в обсервації. Приїдуть родичі, друзі та знайомі. Автобусами розвезуть людей по містах. Іноземців відвезуть до Києва. Ймовірно, буде зустріч з президентом", - написав він у Facebook.

Як передає з Нових Санжар кореспондент "Страны" у місті зараз спокійно, на вулицях багато людей. Потроху прибувають правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого українців та іноземців, евакуйованих з китайського Уханя через епідемію коронавірусу, вирішили розмістити на карантин у медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари" Полтавської області, проте місцеві жителі почали активно протестувати проти цього, в тому числі шляхом блокування доріг та кидання каміння в автобуси з евакуйованими. В результаті 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, а правоохоронці затримали 24 людини.