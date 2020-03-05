Населення збільшило продаж валюти майже в 3 рази

В той час, як долар наближається до позначки в 25 UAH/USD, а лютому населення продало валюти на 291,3 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку в лютому чистий продаж валюти населенням перевищила покупку.

У лютому населення продало 1 456,5 млн доларів і купив 1 165,3 млн доларів.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.