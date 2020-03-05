Бойовики влаштовують провокації на Донбасі, поранені четверо бійців ЗСУ

Вчора, 4 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали четверо українських військових. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Крім цього, за минулу добу супротивник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши вогнепальну зброю. Постраждалих немає.

"Вогонь українські захисники не відкривали - з нашої сторони режим тиші був дотриманий. Вчора, 4 Березня, в результаті обстрілу ворога чотири військовослужбовця збройних сил отримали поранення. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі при обстрілі бойовиків постраждала мирна мешканка, поранено 5 військових.

Також в Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військового.