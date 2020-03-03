На Донбассе при обстреле боевиков пострадала мирная жительница, ранены 5 военных

Вчера, 2 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Были ранены двое украинских военных, трое - получили боевые травмы. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций.

"Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка с миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которых была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевую травму.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - отметили в штабе.

Также в штабе сообщили о потерях боевиков.

"По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимые - 4 человека, ранеными и травмированными - 2 человека, уничтожено вооружения и военной техники - 2 единицы", - добавили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, в Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного.

Ранее на Донбассе погиб украинский военный, семеро получили ранения.