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02 марта 2020, понедельник, 21:20 212
Силовые структуры 2020-03-02T21:26:16+02:00
Українські Новини
В Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного

В Луганской области начали расследовать попадание ПТУР боевиков в машину с продуктами и гибель военного

Елизавета Кесельман
Прокуратура, Расследование, ОРДЛО, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС

В то время, как обстрелы в зоне ООС 2 марта принесли гибель военного и ранение еще семерых военнослужащих, прокуратура Луганской области и Служба безопасности Украины начали расследование гибели военнослужащего Вооруженных сил Украины и ранение еще 4 из-за попадания противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) боевиков в армейский автомобиль с продуктами 1 марта возле Нижнетеплого Станично-Луганского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Был открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания. Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3 500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела", - говорится в сообщении.

В результате попадания снаряда в кабину автомобиля 1 военнослужащий погиб, еще 4 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Отмечается, что в непосредственной близости от места обстрела расположены жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно.

В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления, и транспортное средство, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Отмечается, что с начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 1 марта, один украинский военнослужащий погиб, пятеро ранены, еще двое получили боевые травмы.

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