Справа Гандзюк: суд відмовив адвокатам фігуранта Мангера у відновленні провадження щодо нього

3 березня, після госпіталізації одного з фігурантів під час засідання суду по справі вбивства міського голови Херсона Катерини Гандзюк, 4 березня Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Владислава Мангера — підозрюваного в замовленні вбивства Гандзюк про відновлення кримінального провадження стосовно нього. Про це передає hromadske.

зокрема, адвокати просили суд відновити провадження за Мангеру, яке призупинили у зв'язку з розшуком підозрюваного організатора злочину Олексія Левіна.

Адвокати зазначали, що зупинення провадження порушує права Мангера, який фактично, на їхню думку, став заручником розшуку Олексія Левіна. Вони також відзначили, що підозра Мангеру фактично ґрунтувалася на свідченнях Ігоря Павловського, однак, в суді у грудні 2019 року Павловський зазначив, що "від Мангера не надходила інформація про Гандзюк, а Левін не говорив про негативне ставлення Мангера до Гандзюк". Адвокати просили відновити виробництво і передати справу стосовно Мангера в суд.

Прокурор просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки пояснив, що сторона звинувачення проти відновлення виробництва в екстрадиції Олексія Левіна, оскільки свідчення останнього важливі для подальшого розслідування і за Владислава Мангера.

"Після того, як Левін був оголошений в розшук, ми ще кілька місяців здійснювали розслідування. Але ми дійшли до того моменту, коли ми вже не можемо далі проводити розслідування без його участі, а строки досудового розслідування тривають", — сказав прокурор.

Також він зазначив, що суд прийняв їх бік, підтверджуючи те, що ніякі права Мангера поки не порушуються, а провадження може зашкодити, адже можуть завершитися строки досудового слідства.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні 2020 року ГПУ і СБУ провели обшуки у справі вбивства Катерини Гандзюк з метою відшукання додаткових доказів у цій справі.