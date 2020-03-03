Дело Гандзюк: одного из фигурантов госпитализировали из здания суда

После проведения обысков в январе 2020 года в уголовном производстве об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сегодня, 3 марта во время судебного заседния из помещения Печерского районного суда Киева госпитализировали фигуранта по делу об убийстве Гандзюк. Об этом передает Громадське.

В частности, суд должен рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве - создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия, срок содержания под стражей которого истекает 4 марта.

Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.

Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5 — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Отмечается, что Павловский был доставлен в суд, однако во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой помощи заявили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, безопасно ли Павловскому участвовать в судебном заседании.

Судья объявил технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации подозреваемого.

Отмечается также, что на судебное заседание не явились адвокаты Игоря Павловского, которых ему предоставили бесплатно. В свою очередь прокурор отметил, что обвиняемый может симулировать.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.