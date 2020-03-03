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03 марта 2020, вторник, 17:53 23
Судебная власть 2020-03-03T17:54:57+02:00
Українські Новини
Дело Гандзюк: одного из фигурантов госпитализировали из здания суда

Дело Гандзюк: одного из фигурантов госпитализировали из здания суда

Елизавета Кесельман
Суд, Убийство Катерины Гандзюк, Дело Гандзюк, Фигуранты дела

После проведения обысков в январе 2020 года в уголовном производстве об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, сегодня, 3 марта во время судебного заседния из помещения Печерского районного суда Киева госпитализировали фигуранта по делу об убийстве Гандзюк. Об этом передает Громадське.

В частности, суд должен рассмотреть продолжение содержания под стражей Павловского по подозрению в другом производстве - создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия, срок содержания под стражей которого истекает 4 марта.

 

Отмечается, что Павловский был доставлен в суд, однако во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой помощи заявили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, безопасно ли Павловскому участвовать в судебном заседании.

Судья объявил технический перерыв до 18:00 из-за госпитализации подозреваемого.

Отмечается также, что на судебное заседание не явились адвокаты Игоря Павловского, которых ему предоставили бесплатно. В свою очередь прокурор отметил, что обвиняемый может симулировать.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк

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