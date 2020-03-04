Кандидат в міністри охорони здоров'я Ємець задекларував велику ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень зарплати

Кандидат в міністри охорони здоров'я Ємець задекларував велику ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень з

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Ілля Ємець задекларував 708 тисяч гривень зарплати за 2019 рік. Про це свідчать дані в єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в реєстрі, він задекларував 708 тис. гривень зарплати за роботу в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я.

Також він задекларував 144,8 тис. гривень пенсії за 2019 рік.

Крім того, Ємець вніс у декларацію 485,2 тис. гривень, 3,7 тис. доларів і 25,3 тис. євро, розміщених на рахунках Приватбанку.

Крім цього, 670 тис. гривень, 74 тис. доларів і 57 тис. євро готівкових коштів.

Ємець вніс у декларацію земельну ділянку площею 1 003 кв. м за 194,6 тис. гривень, житловий будинок площею 375,5 кв. м за 144,4 тис. гривень та квартиру площею 44,6 кв. м за 18 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Ілля Ємець раніше входив у тимчасову робочу групу з реформування системи охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося про те, кандидат на посаду міністра оборони Анрій Таран задекларував 507 тисяч гривень доходів за 2019 рік.