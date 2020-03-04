підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Фінанси
  • Кандидат в міністри охорони здоров'я Ємець задекларував велику ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень зарплати
04 березня 2020, середа, 19:04 15
Фінанси 2020-03-04T19:09:17+02:00
Українські Новини
Кандидат в міністри охорони здоров'я Ємець задекларував велику ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень з

Кандидат в міністри охорони здоров'я Ємець задекларував велику ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень зарплати

Елена Новикова
Зарплата, Міністерство охорони здоров'я України, Доходи, Ілля Ємець
Ілля Ємець. Скріншот: YouTube/Ранок з Інтером
Ілля Ємець. Скріншот: YouTube/Ранок з Інтером

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Ілля Ємець задекларував 708 тисяч гривень зарплати за 2019 рік. Про це свідчать дані в єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в реєстрі, він задекларував 708 тис. гривень зарплати за роботу в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я.

Також він задекларував 144,8 тис. гривень пенсії за 2019 рік.

Крім того, Ємець вніс у декларацію 485,2 тис. гривень, 3,7 тис. доларів і 25,3 тис. євро, розміщених на рахунках Приватбанку.

Крім цього, 670 тис. гривень, 74 тис. доларів і 57 тис. євро готівкових коштів.

Ємець вніс у декларацію земельну ділянку площею 1 003 кв. м за 194,6 тис. гривень, житловий будинок площею 375,5 кв. м за 144,4 тис. гривень та квартиру площею 44,6 кв. м за 18 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Ілля Ємець раніше входив у тимчасову робочу групу з реформування системи охорони здоров'я.

Раніше повідомлялося про те, кандидат на посаду міністра оборони Анрій Таран задекларував 507 тисяч гривень доходів за 2019 рік.

Більше новин про: Зарплата Міністерство охорони здоров'я України Доходи Ілля Ємець

Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль
Рада проголосувала за відставку Гончарука
Новини
Гончаренко і Зеленський. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov
Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості 19:52
Справа Гандзюк: суд відмовив адвокатам фігуранта Мангера у відновленні провадження щодо нього 19:34
Чоловік помер від грипу в Рівному 19:10
Кандидат в міністри охорони здоров'я Ємець задекларував велику ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень зарплати 19:04
Фракції Порошенка і Вакарчука не голосували за відставку уряду Гончарука 18:58
більше новин
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький 10:29 Відео
більше новин
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
більше новин
Реальний план щодо підвищення пенсій відсутній, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok