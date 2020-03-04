Кандидат на должность министра обороны Таран задекларировал 0,5 млн гривен доходов за 2019

Кандидат на должность министра обороны Андрей Таран задекларировал 507 732 гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Зарплата Тарана в Министерстве обороны составила 283,6 тыс. гривен, дивиденды от ООО "Навигатор комплект" составили 29,4 тыс. гривен, пенсия - 184,4 тыс. гривен, государственная и социальная материальная помощь - 10,2 тыс. гривен.

Таран владеет автомобилем Buick, купленным в 2014 году за 351 тыс. гривен.

Его жена Виктория владеет автомобилем Mercedez-benz, купленным в 2019 году за 59 тыс. гривен, а также автомобилем Infinity, купленным в 2014 году за 154 тыс. гривен.

В собственности Тарана есть квартира в Киеве, площадью 100,5 кв. м.

Также он владеет земельным участком в Киевской области, площадью 1198 кв. м., а его жена владеет участком в Киевской области, площадью 1012 кв. м.

Таран задекларировал 16,1 тыс. гривен наличных средств.

Также он задекларировал 5 тыс. евро и 21 тыс. долларов наличных средств, которыми он владеет совместно с женой.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат на должность премьера Шмыгаль задекларировал 3,4 млн гривен зарплаты за прошлый год.

Тем временем Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин.