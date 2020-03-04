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04 березня 2020, середа, 18:08 8
Економіка 2020-03-04T18:13:24+02:00
Українські Новини
ЄС офіційно зняв заборону на постачання українських птахів

ЄС офіційно зняв заборону на постачання українських птахів

Елизавета Кесельман
пташиний грип, Заборона ЄС
Пташиний грип. Фото: grippozus.ru
Пташиний грип. Фото: grippozus.ru

Євросоюз офіційно зняв заборону на ввезення української птиці, введений раніше у зв'язку зі спалахом пташиного грипу у Вінницькій області. Про це повідомив представник України при Європейському Союзі Микола Точинский на своїй сторінці в Facebook.

"В результаті проведеної консолідованої роботи з Європейською Комісією сьогодні опубліковано рішення про зняття заборони ЄС на імпорт і транзит по території ЄС продукції птахівництва з України", — повідомив Точинский.

 

Він зазначив, що зараз ЄС буде застосовувати до України принцип зонування в разі введення заборони на ввезення будь-якої продукції. Наприклад, в разі спалаху пташиного грипу у Вінницькій області ЄС заборонить ввезення курятини не з усієї території України, а тільки з цього регіону.

"Але ми не зупиняємося на досягнутому і плануємо запровадити механізм раннього попередження в аграрному секторі, що сприятиме своєчасному попередженню і належної боротьбі із захворюваннями тварин і рослин та запобігання їх можливого негативного впливу на взаємовигідні торговельні відносини між Україною і ЄС", — додав Точинский.

Як повідомляли Українські Новини, раніше спалах пташиного грипу зафіксували у Китаї.

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