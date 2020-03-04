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04 березня 2020, середа, 17:43 13
Спорт 2020-03-04T18:30:02+02:00
Українські Новини
Збірна України дізналася розклад матчів по Лізі Націй

Збірна України дізналася розклад матчів по Лізі Націй

Кира Молчанова
Футбол, Збірна України, Ліга націй
Футбольний м'яч, Фото: pixabay
Футбольний м'яч, Фото: pixabay

Національні збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії з футболу стануть суперниками збірної України в Лізі Нації.

Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке пройшло в Амстердамі.

Також відомий календар матчів в елітному дивізіоні.

Фото uefa.comФото uefa.com

Календар матчів Ліги Націй-2020/2021

1-й тур 03.09.2020

Німеччина — Іспанія

Україна — Швейцарія

2-й тур 06.09.2020

Іспанія — Україна

Швейцарія — Німеччина

3-й тур 10.10.2020

Іспанія — Швейцарія

Україна — Німеччина

4-й тур 13.10.2020

Німеччина — Швейцарія

Україна — Іспанія

5-й тур 13.11.2020

Німеччина — Україна

Швейцарія — Іспанія

6-й тур 16.11.2020

Іспанія - Німеччина

Швейцарія - Україна

Всі поєдинки за участю збірної України розпочнуться о 21.45 за київським часом.

Груповий етап Ліги націй пройде з 3 вересня по 17 листопада 2020 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у румунському Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини футбольного чемпіонату Європи 2020 року. Там стали відомі склади шести груп, а ще чотири учасника додадуться до них у березні після плей-офф Ліги Націй.

Визначився ще один суперник Національної збірної України з футболу в рамках підготовки до фінальних ігор Чемпіонату Європи УЄФА-2020.

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