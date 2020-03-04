Збірна України дізналася розклад матчів по Лізі Націй

Національні збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії з футболу стануть суперниками збірної України в Лізі Нації. Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке пройшло в Амстердамі. Також відомий календар матчів в елітному дивізіоні. Фото uefa.com Календар матчів Ліги Націй-2020\/2021 1-й тур 03.09.2020 Німеччина — Іспанія Україна — Швейцарія 2-й тур 06.09.2020 Іспанія — Україна Швейцарія — Німеччина 3-й тур 10.10.2020 Іспанія — Швейцарія Україна — Німеччина 4-й тур 13.10.2020 Німеччина — Швейцарія Україна — Іспанія 5-й тур 13.11.2020 Німеччина — Україна Швейцарія — Іспанія 6-й тур 16.11.2020 Іспанія - Німеччина Швейцарія - Україна Всі поєдинки за участю збірної України розпочнуться о 21.45 за київським часом. Груповий етап Ліги націй пройде з 3 вересня по 17 листопада 2020 року. Як повідомляли "Українські Новини", у румунському Бухаресті відбулося жеребкування фінальної частини футбольного чемпіонату Європи 2020 року. Там стали відомі склади шести груп, а ще чотири учасника додадуться до них у березні після плей-офф Ліги Націй. Визначився ще один суперник Національної збірної України з футболу в рамках підготовки до фінальних ігор Чемпіонату Європи УЄФА-2020.