Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала своих соперников

Сегодня, 30 ноября, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части футбольного чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает Ua-football.com.

По итогам жеребьевки стали известны составы шести групп, а еще четыре участника добавятся к ним в марте после плей-офф Лиги наций.

Результаты жеребьевки

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель плей-офф Лиги наций

Группа D: Англия, Хорватия, победитель плей-офф Лиги наций, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель плей-офф Лиги наций

Группа F: победитель плей-офф Лиги наций, Португалия, Франция, Германия.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года. В турнире примут участие 24 сборные, а матчи континентального первенства в связи с 60-летием основания Евро состоятся в разных городах Европы.

Сборная Украины без поражений прошла свою отборочную группу на Евро-2020, обойдя команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Напомним, что Украина сыграет с Голландией: стали известны все корзины при жеребьевке Евро-2020.