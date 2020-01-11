Перед Евро-2020 сборная Украины по футболу проведет спарринг с командой Кипра. Опять не в Киеве

Определился еще один соперник Национальной сборной Украины по футболу в рамках подготовки дружины Андрея Шевченко к финальным играм Чемпионата Европы УЕФА-2020. 26 мая "сине-желтые" проведут спарринг с командой Кипра.

На официальном портале УАФ подтверждена дата матча, но не место его проведения. Формулировка чиновников от футбола следующая: "город, который примет поединок, будет утвержден позже".

Однако, по информации портала fakty.ua, площадка для проведения этой товарищеской игры уже определена: скорее всего, ей станет стадион в Харькове.

Поэтому не исключено, что поединок против киприотов станет 4 матчем, который сборная Украины за последние 3 года проведет именно в первой столице нашей страны. Столько же игр Национальной команды, за тот же период, увидели зрители Львова. В то же время, в Киеве наша сборная отметилась лишь 2 матчами.

Ранее сообщалось, что весной у "сине-желтых" запланированы два выездных контрольных матча: 27 марта - с Францией, в Париже и 31 марта - с Польшей, в Хожуве. Кроме того, еще два поединка подопечные Андрея Шевченко проведут 2 и 7 июня. По официальной информации УАФ, возможные соперники так же "пока не определены": ведутся переговоры.