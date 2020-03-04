Кандидат на посаду міністра оборони Таран задекларував 0,5 млн гривень доходів за 2019

Кандидат на посаду міністра оборони Андрій Таран задекларував 507 732 гривень доходів за 2019 рік. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини. Зарплата Тарана в Міністерстві оборони склала 283,6 тис. гривень, дивіденди від ТОВ "Навігатор комплект" склали 29,4 тис. гривень, пенсія - 184,4 тис. гривень, державна і соціальна матеріальна допомога - 10,2 тис. гривень. Таран володіє автомобілем Buick, купленим в 2014 році за 351 тис. гривень. Його дружина Вікторія володіє автомобілем Mercedez-benz, куплений в 2019 році за 59 тис. гривень, а також автомобілем Infinity, купленим в 2014 році за 154 тис. гривень. У власності Тарана є квартира у Києві площею 100,5 кв. м. Також він володіє земельною ділянкою в Київській області, площею 1198 кв. м., а його дружина володіє ділянкою в Київській області, площею 1012 кв. м. Таран задекларував 16,1 тис. гривень готівкових коштів. Він також задекларував 5 тис. євро та 21 тис. доларів готівкових коштів, якими він володіє разом з дружиною. Як повідомляли Українські Новини, кандидат на посаду прем'єра Шмигаль задекларував 3,4 млн гривень зарплати за минулий рік. Тим часом Зеленський запропонував кандидатури в новий Кабмін.