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  • Новым министром обороны может стать генерал Таран: что о нем известно
04 марта 2020, среда, 13:36 693
Политика 2020-03-04T14:06:06+02:00
Українські Новини
Новым министром обороны может стать генерал Таран: что о нем известно

Новым министром обороны может стать генерал Таран: что о нем известно

Ярина Вацяк
Министерство обороны, Отставка Кабмина, Андрей Таран, Новый Кабмин, Миноброны
Андрей Таран. Фото: mil.gov.ua
Андрей Таран. Фото: mil.gov.ua

Верховная Рада, которая сегодня соберется на внеочередное заседание, может назначить  министром обороны Андрея Тарана, которого вчера на заседании фракции "Слуга народа" предложил Владимир Зеленский.

Таран родился в 1955 году во Франкфурте-на-Одере, окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.

После этого служил в армии СССР.

Позже, в 1993 году прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

С 1992 года служил в центральном аппарате Министерства обороны, в 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.

В 1995-1996 годах получил квалификацию магистра по специальности "стратегия национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США, в Вашингтоне, после этого в 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа.

В 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

Свободно владеет английским языком, с 1999 по 2004 год работал в должности военного атташе при посольстве Украины в США.

С 2011 по 2014 год был представителем Минобороны при представительстве Украины при ООН.

С апреля по август 2015 года генерал был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе, где занимал очень активную позицию по защите интересов Украины.

В июле Твиттер Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) опубликовал сообщение: "Генерал Таран освобожден от должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса (Государственная измена)".

Позже оказалось, что аккаунт СНБО взломали специально, чтобы опубликовать это сообщение.

Таран был уволен в запас в 2016 году с должности первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Тем временем, Комитет госвласти рекомендует Раде принять отставку Гончарука.

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