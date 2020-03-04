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04 березня 2020, середа, 14:59 12
Фінанси 2020-03-04T15:04:14+02:00
Українські Новини
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в лютому

Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ в лютому

Сергій Жолобецький
Держказначейство, ПДВ, Відшкодування ПДВ
У лютому відшкодовано 10,8 млрд гривень ПДВ
У лютому відшкодовано 10,8 млрд гривень ПДВ

В той час, як Податкова в лютому зібрала на 2,5 млрд гривень більше плану, компанії "Кернел-Трейд", ММК ім. Ілліча і "Арселор Міттал Кривий Ріг" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в лютому.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Кернел-Трейд" – 1 075,846 млн гривень, ММК ім. Ілліча – 604,172 млн гривень, "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 579,195 млн гривень, "АДМ Юкрейн" – 428,027 млн гривень і "Азовсталь" – 421,043 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ в лютому склав 10,807 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 8,797 млрд гривень, Запорізькій області – 229,493 млн гривень, Львівській області – 168,717 млн гривень і Харківській області – 165,411 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

У лютому 2020 року державний бюджет по доходах виконано на 93,7%.

У грудні державний бюджет перевиконаний по доходах на 28,8%, або на 22 млрд гривень, а в 2019 році в цілому недовиконаний за доходами на 3,4% або на 35,3 млрд гривень.

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